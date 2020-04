Prezydent Realu Madryt Florentino Perez myśli o kolejnym sezonie i o transferach. Według hiszpańskich mediów, uwaga szefa "Królewskich" skupiła się głównie na jednym nazwisku. Chodzi o Harry'ego Kane'a z Tottenhamu.

Perez doskonale zdaje sobie sprawę, że porozumienie trudno będzie osiągnąć, ale pokazywał już wielokrotnie w przeszłości, że potrafi dopiąć celu. Prezydent Realu wsłuchuje się także w głos trenera Zinedine'a Zidane'a. Francuski szkoleniowiec domaga się nowego napastnika i Kane jest jednym z priorytetów.

Problem w tym, że umowa Kane'a z Tottenhamem wygasa dopiero z końcem czerwca 2024 roku. Na dodatek, trener "Kogutów" Jose Mourinho uwielbia Anglika i uważa go za fundament zespołu.



26-letni napastnik nie wykluczył jednak zmiany barw klubowych.



"Uwielbiam Tottenham i zawsze to powtarzałem. Jednak jeśli poczuję, że nie rozwijamy się jako zespół lub nie podąża my we właściwym kierunku, to będzie znaczyło, że trzeba zmienić otoczenie. Nie jestem kimś, kto zostałby tylko dla zabawy. Jestem ambitny i chcę być najlepszy" - stwierdził niedawno angielski napastnik.



Kane w tym sezonie wystąpił w 25 spotkaniach w Premier League i Lidze Mistrzów, w których strzelił 17 goli i zaliczył dwie asysty. Trzeba jednak podkreślić, że stracił kilka tygodni z powodu kontuzji. Na początku stycznia snajper naderwał ścięgno w lewym udzie.



Według transfermarkt wartość rynkowa Kane'a wynosi 150 milionów euro.



Primera Division i Premier League, jak niemal wszystkie rozgrywki sportowe na świeckie, są zawieszone z powodu pandemii koronawirusa. Władze tych lig rozważają różne opcje, żeby dokończyć sezon.



Na świecie jest już w sumie ponad 1,2 mln zarażonych, a ponad 65 tys. osób zmarło.



RK



Zdjęcie Harry Kane / AFP