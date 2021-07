Primera Division. Real Madryt Castilla przejął "Perłę z La Masii"

Primera Division

Jak informuje "As", potwierdzając wcześniejsze doniesienia katalońskiego "Sportu", Real Madryt Castilla zakontraktował Jaume Jardiego, do niedawna kapitana barcelońskiej drużyny młodzieżowej Juvenil A. To drugi transfer Castilli w tym okienku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro 2020: Tak Włosi świętowali zwycięstwo swojej drużyny © 2021 Associated Press