Real Madryt pokonał Atletico Madryt 1-0 w meczu 22. kolejki Primera Division. W tabeli liderujący "Królewscy" mają już sześć punktów przewagi nad Barceloną.

22. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-02-01 16:00 | Stadion: Estadio Santiago Bernabéu | Widzów: 77223 | Arbiter: J. Estrada Fernández Real Madryt Atletico Madryt 1 0 DO PRZERWY 0-0 K. Benzema 56'

Faworytem w derbach stolicy Hiszpanii był Real, ale to Atletico sprawiało lepsze wrażenie przez pierwsze 45 minut.

Goście nie potrafili jednak wykorzystać swoich okazji. Strzał Vitolo obronił Thibaut Courtois, uderzenie Saula przeszło tuż obok słupka.

W 24. minucie aktywny Vitolo podał do Angela Correi, który przymierzył z ostrego kąta, ale trafił piłką w zewnętrzną część słupka.

Natomiast w 42. minucie Marcos Llorente zagrał prostopadle w kierunku Correi, który ścigał się z Raphaelem Varane’em, ale zdążył oddać strzał, jednak tuż obok słupka.

Zinedine Zidane, trener Realu, nie czekał i w przerwie dokonał dwóch zmian. Z boiska zeszli Toni Kroos i Isco, a pojawili się na nim Vinicius junior i Lucas Vazquez.

Nie wiem, czy te zmiany miały na to wpływ, ale w 56. minucie to "Królewscy" objęli prowadzenie. Na lewej stronie Vinicius junior zagrał do Ferlanda Mendy’ego, ten dośrodkował w pole karne, gdzie nabiegający Karim Benzema wyprzedził Renana Lodiego i z bliska nie dał szans Janowi Oblakowi.

To było pierwsze trafienie Francuza przeciwko "Los Colchoneros" na Santiago Bernabeu. Potrzebował do tego 16 meczów i 34 strzały.

Więcej goli nie padło, ale ten wystarczył Realowi do utrzymania prowadzenia w tabeli. Podopieczni Zidane’a zwiększyli też do sześciu punktów przewagę nad Barceloną, która jednak swój mecz w ramach 22. kolejki rozegra w niedzielę przeciwko Levante Walencja.

Zdjęcie Karim Benzema / AFP

1 0 Real Madryt Atletico Madryt Oblak Felipe Lodi Savić Vrsaljko Vitolo Llorente Partey Saul Morata Correa Courtois Carvajal Mendy Ramos Varane Casemiro Isco Kroos Modric Valverde Benzema SKŁADY Real Madryt Atletico Madryt Thibaut Courtois Jan Oblak Daniel Carvajal Ramos 66′ 66′ Felipe Augusto de Almeida Monteiro 83′ 83′ Ferland Mendy Renan Augusto Lodi dos Santos Sergio Ramos Stefan Savić Raphael Varane 80′ 80′ Szime Vrsaljko 88′ 88′ Casemiro 71′ 71′ Victor Machin Perez Vitolo 46′ 46′ Alarcon Suarez Isco Marcos Llorente Moreno 46′ 46′ Toni Kroos 74′ 74′ Thomas Teye Partey Luka Modrić . Saul Niguez Federico Valverde 50′ 50′ Alvaro Morata 56′ 56′ Karim Benzema Ángel Martín Correa REZERWOWI Alphonse Areola Antonio Adan Garrido Eder Gabriel Militao Mario Hermoso Canseco Silva Junior Marcelo 71′ 71′ Yannick Carrasco James Rodriguez 50′ 50′ Thomas Lemar 46′ 46′ Lucas Vázquez Iglesias Antonio Moya Vega Luka Jović 74′ 74′ Sergio Camello Pérez 46′ 46′ Vinicius Junior Ivan Šaponjić

STATYSTYKI Real Madryt Atletico Madryt 1 0 Posiadanie piłki 59% 41% Strzały 11 5 Strzały na bramkę 5 1 Rzuty rożne 5 6 Faule 18 11 Spalone 0 1