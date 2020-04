Lautaro Martinez do zawieszenia rozgrywek Serie A sprawował się bardzo dobrze i skupił na sobie uwagę wielu zagranicznych skautów. Według doniesień hiszpańskich mediów najbliżej pozyskania zawodnika są Real Madryt i FC Barcelona, których starcie o gracza zostało określone jako "wojna".

Niespełna miesiąc temu "El Mundo Deportivo" podało, że Real Madryt i FC Barcelona są najbliżej pozyskania Lautaro Martineza. Argentyńczyk po bardzo udanym okresie w Interze Mediolan stał się jednym z najbardziej pożądanych piłkarzy na rynku transferowym.



Wartość Argentyńczyka gwałtownie wzrosła w przeciągu roku. Według portalu "Transfermarkt" Martniez jest obecnie wyceniany na ok. 80 milionów euro, a na początku sezonu potencjalny kupiec musiałby zapłacić za niego 30 milionów euro.



Martniez w tym sezonie zdobył już 16 bramek i zaliczył cztery asysty. Gracz Interu wraz z Romelu Lukaku stanowi obecnie jeden z najskuteczniejszych duetów w Europie.



Agent napastnika Alberto Yaque stwierdził, że doniesienia nie robią wrażenia na Argentyńczyku. - Oczywiście mamy świadomość zainteresowania ze strony Realu czy Barcelony, ale Martinezowi to nie zaprząta bardzo głowy. Wielu nie mogłoby już spać - stwierdził Yaque cytowany przez portal "football-espana.net".



- Póki co cieszymy się, że jest w optymalnej formie i do tej pory dobrze grał oraz strzelał dużo bramek. Nie pojawiła się jeszcze żadna oficjalna oferta - dodał agent gracza.





Inter Mediolan sprowadził Martineza z Racing Club za około 22 miliony euro. Kontrakt piłkarza obowiązuje do czerwca 2023 roku i, jeżeli ufać hiszpańskim mediom, "Nerazzurri" mogą sporo zarobić na ewentualnej sprzedaży napastnika.



Zdjęcie Lautaro Martinez celebrujący bramkę dla Interu Mediolan. / LLUIS GENE / AFP