Valencia CF nie straciła szans na występ w Lidze Mistrzów w następnym sezonie. "Nietoperze" pokonały na wyjeździe Real Betis Sewilla 2-1 i tracą tylko dwa punkty do czwartego miejsca, które to gwarantuje.

33. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-04-21 20:45 | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Widzów: 42508 | Arbiter: José María Sánchez Martínez Real Betis Balompié Valencia Club de Futbol 1 2 DO PRZERWY 0-1 G. Lo Celso 78' Gonçalo Guedes 45',49'

Valencia objęła prowadzenie w doliczonym czasie pierwszej połowy. Goncalo Guedes ściął z lewej strony do środka, wydawało się, również jego kolegom, że Portugalczyk za długo holuje piłkę, ale ten zdołał oddać strzał sprzed pola karnego, a spóźniony Pau Lopez nie zdążył jej wybić.

W 49. minucie było już 2-0 dla "Nietoperzy". Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, Dani Parejo znalazł Guedesa, który był niepilnowany przed polem karnym. Portugalczyk zdecydował się na strzał i znowu pokonał bramkarza Betisu.

Gospodarze kontaktową bramkę zdobyli w 79. minucie, kiedy Giovani Lo Celso wykorzystał rzut karny podyktowany po tym, jak po "główce" Sergio Leona, piłka trafiła w rękę Gabriela.

Chwilę później z boiska wyleciał Rodrigo, który zobaczył drugą żółtą kartkę i Valencia w końcowej fazie musiała grać w dziesiątkę.

1 2 Real Betis Balompié Valencia CF Neto Paulista Garay Gayá Guedes 2 Coquelin Czeryszew Parejo Soler Wass Mina López Bartra Feddal Firpo Mandi Guardado Jaures Kaptoum Joaquin Lo Celso Jesé Tello SKŁADY Real Betis Balompié Valencia CF Pau López Sabata Norberto Murara Neto Marc Bartra Gabriel Armando de Abreu 58′ 58′ Zouhair Feddal Ezequiel Garay 55′ 55′ Héctor Junior Firpo Adames José Luis Gayá Peña 58′ 58′ Aissa Mandi 45′, 49′ 45′, 49′ 77′ 77′ Goncalo Guedes 45′ 45′ Andres Guardado Francis Coquelin 75′ 75′ Wilfrid Jaures Kaptoum 34′ 34′ Denis Czeryszew Sanchez Joaquin Daniel Parejo 78′ (k.) 78′ (k.) 73′ 73′ Giovani Lo Celso Carlos Soler Barragán 69′ 69′ Jesé Rodríguez Ruiz Daniel Wass Cristian Tello 69′ 69′ Santiago Mina Lorenzo REZERWOWI Joel Robles Blázquez Cristian Rivero Sabater Sidnei Rechel da Silva Júnior Mouctar Diakhaby Javi Garcia 69′ 69′ Antonio Latorre Grueso Francisco Javier Guerrero Martín Facundo Roncaglia 75′ 75′ Diego Lainez Leyva Ferrán Torres García 69′ 69′ Sergio León Limones 77′ 77′ Kevin Gameiro 58′ 58′ Lorenzo Jesús Morón García 34′ 34′ 62′ 62′ 82′ 82′ Moreno Machado Rodrigo

Gościom udało się dowieźć prowadzenie do końca i z 52 punktami tracą tylko dwa do czwartego Getafe. Walka o udział w Lidze Mistrzów zapowiada się więc emocjonująco do końca sezonu.

STATYSTYKI Real Betis Balompié Valencia CF 1 2 Posiadanie piłki 64% 36% Strzały 17 4 Strzały na bramkę 9 3 Rzuty rożne 8 2 Faule 19 12 Spalone 0 1

