W 13. kolejce Primera Division odbyły się derby stolicy Andaluzji. W nich lepsza okazała się drużyna Sevilli, która pokonała Betis 2-1.

13. kolejka Hiszpania - Primera Division

2019-11-10 21:00 | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Arbiter: A. Hernández Real Betis Balompié Sevilla Futbol Club 1 2 DO PRZERWY 1-1 Loren Morón 45' L. Ocampos 13' L. de Jong 55'

Sevilla jest w czołówce Primera Division. Z kolei Betis broni się przed spadkiem. Nie dziwne więc, że od początku to goście byli stroną dominującą. Szybko, bo już w 13. minucie, objęli prowadzenie. Jeden z obrońców gospodarzy wybił dośrodkowanie z rzutu wolnego. Piłka spadła jednak pod nogi, wbiegającego w pole karne, Lucasa Ocamposa, który sprytnym strzałem po ziemi pokonał bramkarza.

Pięć minut później, Betis też miał dobrą sytuację ze stałego fragmentu gry. W "szesnastce" znalazł się Nabil Fekir. Jego strzał z woleja był jednak niecelny.

Gospodarze przycisnęli jeszcze raz, w końcówce pierwszej połowy. Skończyło się to golem. Po wrzutce z lewej strony, Emerson zgrał piłkę głową do Lorena Morona, który strzałem z pierwszej piłki, trafił do siatki i pierwsza połowa zakończyła się remisem.

1 2 Real Betis Balompié Sevilla FC Vaclik Koundé Reguilón Carlos Ocampos Banega Fernando Navas Torres de Jong Nolito Robles Bartra Sidnei Feddal Emerson Mandi Canales Guardado Moreno Morón Fekir SKŁADY Real Betis Balompié Sevilla FC Joel Robles Blázquez Tomasz Vaclik 69′ 69′ Marc Bartra Jules Koundé Sidnei Rechel da Silva Júnior Sergio Reguilón Rodríguez 12′ 12′ 63′ 63′ Zouhair Feddal Diego Carlos Santos Silva 66′ 66′ Emerson Aparecido Leite de Souza Junior 13′ 13′ 37′ 37′ Lucas Ariel Ocampos Aissa Mandi 75′ 75′ Ever Banega Sergio Canales 71′ 71′ Francisco Fernando 77′ 77′ Andres Guardado Jesus Navas Alejandro Moreno Lopera 18′ 18′ 51′ 51′ Óliver Torres Munoz 45′ 45′ Lorenzo Jesús Morón García 55′ 55′ Luuk de Jong Nabil Fekir 70′ 70′ Manuel Agudo Duran Nolito REZERWOWI Carlos Marín Tomás Yassine Bounou Antonio Barragan Sergio Escudero Ismael Gutiérrez Montilla 70′ 70′ Nemanja Gudelj 63′ 63′ Sanchez Joaquin 75′ 75′ Joan Jordán Moreno Diego Lainez Leyva 51′ 51′ Franco Damián Vázquez 77′ 77′ Borja Iglesias Quintas Moanes Dabour 69′ 69′ Cristian Tello Javier Hernandez "Chicharito"

Piłkarze Betisu lepiej zaczął też drugą część spotkania. Byli ustawieni bardzo ofensywnie, grali wysokim pressingiem i stworzyli sobie kilka sytuacji, ale byli nieskuteczni.

Lepiej, w tym elemencie, radzili sobie ich rywale i w 55. minucie po raz drugi wyszli na prowadzenie. Ever Banega zagrał do Luuka de Jonga, który w sytuacji sam na sam, mocnym strzałem, pokonał bramkarza.

Po zdobytej bramce, Sevilla się cofnęła i oddała pole przeciwnikom. Jednak Betis nie poprawił skuteczności. W 68. minucie, wrzutkę z prawej strony, strzałem głową zamykał Alex Moreno, ale bramkarz zdążył z interwencją.

Po kolejnej akcji piłkarze Betisu domagali się rzutu karnego. Reklamowali zagranie ręką Franco Vazqueza, ale po analizie VAR sędzia nie przyznał im racji.

Betis do końca nie tracił nadziei na wyrównanie, ale nie zdołał tego zrobić. Trzy punkty zdobyła Sevilla i jest na czwartym miejscu z 24. punktami. Traci tylko "oczko" do Barcelony i Realu, które są na pierwszych dwóch miejscach.

Na przeciwnim biegunie znajduje się Betis. Podopieczni Rubiego są tuż nad strefą spadkową, na 17. pozycji i mają 13 punktów.

Betis Sewilla - Sevilla FC 1-2

Bramki: 0-1 Ocampos (13.), 1-1 Moron (45.), 1-2 de Jong (55.)

STATYSTYKI Real Betis Balompié Sevilla FC 1 2 Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 13 9 Strzały na bramkę 7 6 Rzuty rożne 4 4 Faule 12 21 Spalone 3 2