Real Betis Sewilla wygrał na własnym stadionie z Realem Madryt 2-1 (1-1) w meczu 27. kolejki Primera Division. Tym samym "Królewscy" stracili pozycję lidera.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zinedine Zidane (Real Madryt) po meczu z Barceloną 2-0. Wideo © 2020 Associated Press

27. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-03-08 21:00 | Stadion: Estadio Benito Villamarín | Widzów: 51521 | Arbiter: J. González Real Betis Balompié Real Madryt 2 1 DO PRZERWY 1-1 Sidnei 40' Tello 82' K. Benzema 45'

Pierwsi okazję stworzyli sobie "Królewscy". W 16. minucie Vinicius junior uderzył tuż obok słupka.

Reklama

Gospodarze groźnie zaatakowali w 29. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka przypadkowo odbiła się od Edera Militao, trafiła do Marca Bartry, ale stoper Betisu "główkując" przeniósł ją z kilku metrów nad poprzeczką.

W 36. minucie znowu zrobiło się niebezpiecznie pod bramką ekipy z Madrytu. Sergio Canales zagrał z lewego skrzydła, Nabil Fekir uderzył natychmiast lewą nogą, ale Thibaut Courtois sparował piłkę na rzut rożny.

Betis na prowadzenie wyszedł w 40. minucie. Po krótko rozegranym rzucie rożnym najpierw strzał Fekira został zablokowany, potem Francuz przewrócił się w polu karnym po starciu z Sergiem Ramosem, do piłki doskoczył Sidnei i potężnym strzałem pokonał Courtois. Belg musnął piłkę, ale ta miała taką siłę, że odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.

"Królewscy" wyrównali w doliczonym czasie. Z lewej strony dośrodkował Vinicius, a Sidnei kopnął Marcela i sędzia bez wahania wskazał na "jedenastkę". Do rzutu karnego podszedł Karim Benzema, który pewnym uderzeniem pokonał Joela Roblesa. Bramkarz "Verdiblancos" rzucił się w lewą stronę, a piłka poleciała w prawą.

Sidnei został pierwszym obrońcą, który w jednym meczu z Realem Madryt strzelił gola i sprokurował karnego, od Aitora Ocio w barwach Sevilli, w styczniu 2006 roku.

W 55. minucie powinna paść druga bramka dla gospodarzy. Piłkarze Betisu rozpoczęli kontrę od własnej bramki. Fekir zagrał prostopadle do Canalesa, który z pierwszej piłki podał do Joaquina. 38-letni zawodnik minął Courtois, ale zamiast strzelać, choć z ostrego kąta, to postanowił jeszcze oddać futbolówkę do wbiegającego przed bramkę Canalesa. Nie zauważył jednak, że przed kolegą jest Luka Modrić i podał do Chorwata, który wybił piłkę sprzed linii bramkowej.

W 70. minucie w końcu, w drugiej połowie, zrobiło się gorąco w polu karnym gospodarzy. Najpierw strzał Modricia odbił Robles, a dobitka rezerwowego Ferlanda Mendy’ego trafiła w poprzeczkę.

Kwadrans przed końcem indywidualna akcja Fekira, który podał do Canalesa, a ten wycofał spod linii końcowej do nadbiegającego Andresa Guardado. Uderzenie Meksykanina z woleja poszybowało jednak nad poprzeczką.

Betis zwycięską bramkę zdobył w 82. minucie. Benzema zagrał w poprzek, piłkę przejął Guardado i natychmiast podał prostopadle do Cristiana Tello. Rezerwowy napastnik wpadł w pole karne i wykorzystał sytuację sam na sam z Courtois. Tello przez wiele lat był zawodnikiem Barcelony, więc strzelenie gola Realowi na pewno sprawiło mu podwójną satysfakcję.

Benzema popełnił pierwszy taki błąd, po którym jego drużyna straciła bramkę, w 338 meczach w barwach "Królewskich" w lidze.

Real przegrał dopiero trzeci raz w tym sezonie, ale stracił pozycję lidera. Zespół z Madrytu wyprzedza o dwa punkty Barcelona.



Zdjęcie Radośc piłkarzy Betisu Sewilla / AFP

2 1 Real Betis Balompié Real Madryt Courtois Militão Marcelo Ramos Varane Casemiro Kroos Modric Vázquez Benzema Junior Robles Bartra Sidnei González Emerson Canales Guardado Joaquin Moreno Morón Fekir SKŁADY Real Betis Balompié Real Madryt Joel Robles Blázquez Thibaut Courtois Marc Bartra Eder Gabriel Militao 40′ 40′ Sidnei Rechel da Silva Júnior 55′ 55′ 59′ 59′ Silva Junior Marcelo 73′ 73′ Edgar González Estrada Sergio Ramos Emerson Aparecido Leite de Souza Junior Raphael Varane Sergio Canales Casemiro 74′ 74′ Andres Guardado 69′ 69′ Toni Kroos 66′ 66′ Sanchez Joaquin 79′ 79′ Luka Modrić 77′ 77′ Alejandro Moreno Lopera Lucas Vázquez Iglesias Lorenzo Jesús Morón García 45′ (k.) 45′ (k.) Karim Benzema Nabil Fekir Vinicius Junior REZERWOWI Daniel Martín Fernández Alphonse Areola Aissa Mandi 59′ 59′ Ferland Mendy Carles Aleña Castillo James Rodriguez 77′ 77′ Alfonso Pedraza Sag 79′ 79′ Federico Valverde 73′ 73′ Guido Rodríguez Gareth Bale Borja Iglesias Quintas 69′ 69′ Mariano Díaz Mejía 66′ 66′ 82′ 82′ Cristian Tello Rodrygo Silva de Goes

STATYSTYKI Real Betis Balompié Real Madryt 2 1 Posiadanie piłki 50% 50% Strzały 12 10 Strzały na bramkę 5 3 Rzuty rożne 6 2 Faule 8 11 Spalone 0 5