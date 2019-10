Real Madryt nie najlepiej radzi sobie w Lidze Mistrzów. Dużo lepiej sytuacja wygląda w Primera Division. Tam "Królewscy" po ośmiu kolejkach byli liderem. Jeśli pokonają drużynę z Majorki, to na tym miejscu pozostaną.

Już w pierwszej minucie strzał Isco obronił Manolo Reina. Real jednak nie poszedł za ciosem i w siódmej minucie dał się zaskoczyć. Junior Lago wbiegł w pole karne, minął obrońców i precyzyjnym strzałem w długi róg zdobył bramkę. Kilka minut później piłka ponownie znalazła się w siatce Thibauta Courtoisa. Zagapili się obrońcy Realu i wykorzystał to Lago, który odzyskał piłkę i zagrał do Ante Budimira, który strzałem z woleja pokonał belgijskiego bramkarza, ale był na spalonym i to trafienie nie zostało uznane.



RCD Mallorca - Real Madryt 1-0 - trwa I połowa



Bramki: 1-0 Lago (7.)



RCD Mallorca: Reina – Sastre, Valjent, Raíllo, Gámez – Febas, Baba Mohammed, Sevilla – Rodríguez, Budimir, Lago Junior.



Real Madryt: Courtois – Odriozola Arzallus, Militao, Ramos (C), Marcelo – James Rodríguez, Casemiro, Isco – Jović, Benzema, Vinícius Júnior.



MP



