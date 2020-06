W 32. kolejce Primera Division Real Madryt pokonał Espanyol Barcelona 1-0. Dzięki temu „Królewscy” umocnili się na pozycji lidera ligi hiszpańskiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Wilk dla Interii o wznowieniu sezonu w Primera Division: "Za wcześnie by mówić o konkretnych datach". Wideo INTERIA.TV

32. kolejka Hiszpania - Primera Division

2020-06-28 22:00 | Stadion: RCDE Stadium | Arbiter: A. Mateu Lahoz RCD Espanyol Barcelona Real Madryt 0 1 DO PRZERWY 0-1 Casemiro 45'

Espanyol odważnie zaczął. Miał kilka dobrych okazji, ale nie potrafił przekuć ich na gole.

Reklama

Jednak w ostatnim kwadransie pierwszej połowy to Real przeszedł do ofensywy. W 36. minucie dobrą sytuację miał Karim Benzema, ale jego strzał obronił Diego Lopez. Bramkarz Espanyolu wykazał się jeszcze raz, dziewięć minut później, broniąc strzał Edena Hazarda.

Jednak w doliczonym czasie gry był już bez szans. Pokonał go Casemiro.

W drugiej połowie Real kontrolował spotkanie. Pewnie utrzymał prowadzenie i zdobył trzy punkty. W efekcie jest liderem Primera Division. Ma dwa punkty przewagi nad Barceloną.

MP

0 1 Espanyol Barcelona Real Madryt Courtois Carvajal Marcelo Ramos Varane Isco Casemiro Kroos Valverde Benzema Hazard Lopez Cabrera Sasía Bernardo Gómez López Vilá Darder Roca de Tomás Lei Embarba SKŁADY Espanyol Barcelona Real Madryt Diego Lopez Thibaut Courtois Leandro Daniel Cabrera Sasía Daniel Carvajal Ramos Bernardo Espinosa Silva Junior Marcelo Víctor Gómez Perea Sergio Ramos 84′ 84′ David López Silva Raphael Varane 46′ 46′ Dídac Vilá Rosselló 64′ 64′ Alarcon Suarez Isco 69′ 69′ Sergi Darder Moll 45′ 45′ Casemiro Marc Roca Junqué Toni Kroos Raúl de Tomás Gómez Federico Valverde 57′ 57′ Lei Wu Karim Benzema 69′ 69′ Adrián Embarba Blázquez 63′ 63′ Eden Hazard REZERWOWI Oier Olazabal Diego Altube Suárez Fernando Calero Villa Alphonse Areola 46′ 46′ 68′ 68′ Adrià Giner Pedrosa Eder Gabriel Militao Edinaldo Gomes Pereira Miguel Gutiérrez Ortega Javier López Rodríguez Javier Hernández Cabrera 84′ 84′ Pol Lozano Vizuete James Rodriguez 69′ 69′ Nicolás Melamed Ribaudo Brahim Abdelkader Díaz 57′ 57′ Óscar Melendo Jiménez Marco Asensio Willemsen Víctor Sánchez Mata Gareth Bale Matías Ezequiel Vargas Martín Mariano Díaz Mejía 69′ 69′ Jonathan Calleri 64′ 64′ Rodrygo Silva de Goes Víctor Campuzano Bonilla 63′ 63′ 87′ 87′ Vinicius Junior

STATYSTYKI Espanyol Barcelona Real Madryt 0 1 Posiadanie piłki 34% 66% Strzały 7 9 Strzały na bramkę 5 5 Rzuty rożne 0 5 Faule 17 13 Spalone 1 3

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Primera Division



Zdjęcie Casemiro (pierwszy z prawej) przybliżył Real do mistrzostwa / PAP/EPA/ALBERTO ESTEVEZ / PAP/EPA

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki.