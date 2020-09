Z powodu awarii systemu hydraulicznego w samolocie odwołany został pierwotny, niedzielny lot piłkarzy Realu Madryt do San Sebastian. O godz. 21 mają rozegrać mecz ligi hiszpańskiej z Realem Sociedad.

Jak podały miejscowe media, opóźniła się podróż Realu do Kraju Basków. "Królewscy" mieli udać się samolotem o godz. 12, ale w maszynie wykryto usterkę. W tej sytuacji zespół poleciał innym samolotem do Vitorii, a stamtąd miał zaplanowaną jazdę autokarem do San Sebastian.

Spotkanie Realu Sociedad z broniącym tytułu Realem Madryt rozpocznie się o 21.

Tydzień temu, w pierwszej kolejce, drużyna z San Sebastian zremisowała na wyjeździe z Realem Valladolid 1-1. Z kolei mecz "Królewskich" z Getafe, a także dwa inne, został przełożony.

