La Liga przygotowuje się do powrotu rozgrywek, który zaplanowany jest na czerwiec, a w tym tygodniu kluby zaczną trenować.

Najpierw piłkarze z Primera i Segunda Division zaczną ćwiczyć indywidualnie, wynika z wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Zanim jednak pojawią się na obiektach treningowych, będą musieli przejść testy.

Rozgrywki w Hiszpanii zostały zawieszone w marcu. Teraz powstał specjalny protokół, w którym przedstawiono kolejne etapy powrotu do gry, dzięki czemu mają być przestrzegane odpowiednie zasady nie zagrażające zdrowiu. Od ćwiczeń indywidualnych po małe grupy aż wreszcie treningi całego zespołu.



"Środki te obejmują okres czterech tygodni, w różnych fazach, które w każdym przypadku będą podlegały procesowi deeskalacji ustanowionemu przez rząd" -czytamy w oświadczeniu z La Liga.



"Wraz z testami medycznymi, przeprowadzonymi przez kluby, wdrożono rozłożony powrót do treningu, który rozpocznie się od ćwiczeń indywidualnych aż do zajęć grupowych przed powrotem do rozgrywek, zaplanowanym na czerwiec" - dodano.



Do zakończenia Primera Division pozostało 11 kolejek. Liderem jest FC Barcelona, która o dwa punkty wyprzedza Real Madryt.