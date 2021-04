To będzie cud, jeśli Real Madryt zdobędzie w tym sezonie cokolwiek? Wyceniany na 400 tys euro 21-letni obrońca drużyny rezerw Victor Chust ma zadebiutować w dzisiejszym meczu ligowym z Getafe. To efekt plagi nieszczęść sypiących się na Zinedine’a Zidane’a.

Nie mogą uwierzyć ci, którzy widzieli jak królewska drużyna wyrzucała z Ligi Mistrzów mistrza Anglii Liverpool. W ćwierćfinale Real był lepszy (3-1 i 0-0), toteż niedługo zagra o finał z Chelsea.

Drużyna Zidane’a jest też faworytem La Liga. Zajmuje drugie miejsce ze stratą punktu do Atletico Madryt, ale niedawno w el Clasico ograła Barcelonę 2-1.

To wszystko Zidane osiąga w warunkach ekstremalnie trudnych. Dziś w meczu ligowym z Getafe nie może zagrać dziewięciu podstawowych piłkarzy Realu. Sergio Ramos był kontuzjowany, a niedawno miał pozytywny wynik testu na koronawirusa. To samo Raphael Varane. Trzeci ze środkowych obrońców Nacho jest zawieszony, tak jak defensywny pomocnik Casemiro, który w starciu z Barceloną zobaczył czerwoną kartkę. Lucas Vazquez, Dani Carvajal, Eden Hazard i Ferland Mendy leczą urazy. Vazquez nie zagra do końca sezonu. Pomocnik Fede Valverde trafił dziś na kwarantannę, bo miał kontakt z osobą zakażoną Covid-19.

Skład Realu na Getafe będzie więc osobliwy. Odriozola, Chust, Isco, Rodrygo, Mariano zagrają o zwycięstwo, bo inaczej Królewscy mogą stracić szansę na obronę tytułu.