- To świetny piłkarz. Jeśli do nas trafi, ciepło go przyjmiemy – mówi o Paulu Pogbie Casemiro, pomocnik Realu Madryt. Francuski piłkarz jest coraz bliżej transferu na Santiago Bernabeu.

Zdjęcie Paul Pogba odejdzie z Manchesteru United? /PAP/EPA/PETER POWELL /PAP/EPA

Real latem szykuje przebudowę składu, a coraz więcej głosów za jeden z jej elementów uznaje sprowadzenie do Madrytu Paula Pogby. Według francuskich mediów do takiego rozwiązania dąży również sam piłkarz. "Le Parisien" donosi, że pomocnik chciałby opuścić Manchester United i pracować pod okiem Zinedine’a Zidane’a.

Reklama

Pogbie mają nie podobać się mało ambitne plany angielskiego zespołu. Co prawda zespół z Manchesteru wciąż gra w Lidze Mistrzów, z której odpadł już Real, ale ma problemy w Premier League. Nadal nie jest pewne, czy zdoła zakończyć sezon w czołowej czwórce, która gwarantuje grę w LM w przyszłym sezonie.

Na transfer Pogby szykują się już natomiast nawet piłkarze Realu. Casemiro mówił o nim w czwartek w czasie spotkania z kibicami w Madrycie.

- To piłkarz światowej klasy, który poradziłby sobie w każdym zespole. Jeśli do nas trafi, ciepło go przyjmiemy - przekonuje brazylijski pomocnik Realu.

Real już raz interesował się Pogbą. Trzy lata temu Francuz trafił jednak ostatecznie do Anglii, a Manchester Unietd zapłacił za niego Juventusowi aż 105 mln euro. Tego lata może jednak dołączyć do klubu z Madrytu i zająć miejsce Toniego Kroosa. Hiszpańskie media donoszą, że przyszłość Niemca w Realu jest niepewna. W tym sezonie nie jest już niezastąpiony i latem Zidane może z niego zrezygnować. Real będzie chciał jednak uzyskać za pomocnika ok. 80 milionów euro.

Plany związane z Pogbą może natomiast popsuć otoczenie zawodnika. Jak przypomina "As", agentem Francuza jest Mino Raiola. A z nim Realowi było w ostatnich latach nie po drodze.

W 29 meczach Premier League w tym sezonie Pogba zdobył 11 bramek. Zagrał też w środowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym Manchester United na własnym boisku przegrał 0-1 z Barceloną.



Primera Division: wyniki, tabela, terminarz i strzelcy



DG