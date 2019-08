19-letni Pedro Porro został wypożyczony z Manchesteru City przez grający w hiszpańskiej Primiera Division Real Valladolid. Cztery dni temu "The Citizens" pozyskali go z Girony FC za 12 mln euro. Vallladolid to klub w posiadaniu Brazylijczyka - Ronaldo Luiz Nazario de Lima.

Nastolatek, mogący występować zarówno na prawej obronie, jak i na skrzydle został wykupiony kilka dni temu przez "The Citizens" ze współpracującej z angielskim klubem Girony. Kwota transakcji wyniosła 12 milionów euro. Teraz Porro został wypożyczony przez klub z Manchesteru do Realu Valladolid, którego właścicielem jest były brazylijski gwiazdor - Ronaldo. Hiszpan spędzi na wypożyczeniu cały najbliższy sezon.

W poprzedniej kampanii 19-latek bronił barw Girony, która po sezonie spadła do Segunda Division. Porro wystąpił w 32 ligowych spotkaniach, zapisując na swoim koncie cztery asysty. Skrzydłowy może się pochwalić także dwoma występami w młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii.

