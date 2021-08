Jeśli o jakimś piłkarzu można powiedzieć, że w poprzednim sezonie wdarł się przebojem do pierwszego składu swojej drużyny, to z całą pewnością można tak rzec o Pedrim. Zawodnik pochodzący z Wysp Kanaryjskich zagrał dla "Blaugrany" w niemal wszystkich możliwych meczach w kampanii 2020/2021, będąc jednym z filarów drużyny Ronalda Koemana.

Pedri - kluczowy zawodnik klubu i reprezentacji

Gdy zakończył się sezon klubowy Pedri bynajmniej nie odetchnął od grania w piłkę - wraz z reprezentacją Hiszpanii udał się na Euro 2020. Tam znowu wystąpił w każdym możliwym meczu - towarzyszył swoim kolegom z "La Furia Roja" aż do półfinału zawodów, w którym Hiszpanie odpadli z późniejszymi triumfatorami, Włochami. Warto zaznaczyć, że trzy razy z rzędu zagrał wówczas 120 (lub prawie 120 minut), zaliczając trzy kolejne dogrywki.



Potem, jako wciąż bardzo młody, zaledwie 18-letni zawodnik, załapał się do hiszpańskiej kadry olimpijskiej. W Japonii - zupełnie bez niespodzianki - wziął udział w każdym starciu swojej reprezentacji, która uległa dopiero Brazylijczykom w wielkim finale.



Po zakończeniu igrzysk znów nie miał wiele czasu na odpoczynek, bo w połowie sierpnia wystartował sezon Primera Division. Pomocnik na inaugurację ligi zagrał pełne 90 minut z Realem Sociedad - starcie zakończyło się zwycięstwem Barcelony 4-2. Pedri nie może mieć jednak złudzeń - wystąpi także w kolejnym meczu - wyjazdowej potyczce z Athletikiem Bilbao. Potem jednak ma dostać przynajmniej dwa tygodnie wolnego.



Reklama

Ronald Koeman: Pedri musi odpocząć przynajmniej dwa tygodnie

Tak przynajmniej twierdzi holenderski trener "Dumy Katalonii", Ronald Koeman. "Podjęliśmy tę decyzję, ponieważ nie chcemy obudzić się nagle w listopadzie i grudniu z problemami dotyczącymi kontuzji. Ciężko wytrzymać taką liczbę meczów, jaką Pedri rozegrał w ostatnim sezonie ligowym i w trakcie dwóch turniejów w lecie. Powinien odpoczywać przez co najmniej dwa tygodnie" - stwierdził szkoleniowiec cytowany przez oficjalny serwis klubu.



To oznacza, że Pedri opuści mecz ligowy z Getafe, który zaplanowany jest na 29 sierpnia i powróci do rywalizacji w Primera Division na mecz czwartej kolejki z Sevillą. Wcześniej bowiem nastąpi przerwa reprezentacyjna i właśnie - tu pojawia się kolejny problem.

El. MŚ 2022. Czy Hiszpania poradzi sobie bez kluczowego gracza?

Hiszpanię czekają trzy mecze w ramach eliminacji mistrzostw świata 2022 - kolejno ze Szwecją (2 września), Gruzją (5 września) i z Kosowem (8 września). Jeśli Kanaryjczyk otrzyma powołanie, to jego wypoczynek zdecydowanie się skróci.



Rozmawiałem z Luisem Enrique, ale to decyzja, którą będzie musiał sam podjąć i się z niej potem wytłumaczyć" - powiedział Koeman w temacie ewentualnego zwolnienia Pedriego z obowiązków reprezentacyjnych. Wydaje się, że Enrique byłby w stanie odpuścić sobie korzystanie z usług piłkarza co najmniej dwukrotnie - Gruzja i Kosowo to bowiem zdecydowanie niżej notowane ekipy.

Pedri zapewne czeka więc jak na szpilkach na ostateczne ustalenia w tej sprawie - bo to, że potrzebuje on czasu na "naładowanie baterii" nie ulega najmniejszej wątpliwości.

Zdjęcie Pedri nie mógł odpuścić inauguracji ligi i starcia z Realem Sociedad / Joan Gosa/Xinhua News/East News / East News

PaCze