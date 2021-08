We wczesne niedzielne popołudnie oczy futbolowego świata były skierowane na Barcelonę, gdzie Leo Messi, w trakcie oficjalnej konferencji prasowej, pożegnał się z "Blaugraną", której poświęcił ponad 20 lat swojego życia.

Jego odejście - ogłoszone jeszcze przed weekendem - było wielkim szokiem dla wszystkich kibiców FCB. Jak się okazuje, to nie koniec złych wieści dla nich w tym tygodniu.



FC Barcelona z kolejnymi problemami. Kontuzje Aguero i Lengleta

Oficjalna strona klubu podała bowiem, że kontuzji nabawili się dwaj gracze - obrońca Clement Lenglet i napastnik Sergio Aguero. Francuski stoper ma problem ze ścięgnem w prawym kolanie, z kolei argentyński snajper nabawił się urazu prawej łydki.



Na razie nie jest sprecyzowane, kiedy obaj zawodnicy będą mogli powrócić do gry. Jedno jest pewne - nie zobaczymy ich na boisku w trakcie meczu o Puchar Gampera z Juventusem, który rozpocznie się w niedzielny wieczór - dokładnie o godz. 21.30. Jak jednak podaje strona Barcelony, do gry gotów jest już powracający po kontuzji Philippe Coutinho.



Puchar Gampera traktowany jest jednak jako spotkanie quasi-towarzyskie, będące częścią przedsezonowych przygotowań. Znacznie ważniejszą kwestią jest to, czy Lenglet i Aguero będą gotowi na start Primera Division. Na inaugurację ligi "Blaugrana" zmierzy się bowiem z niełatwym przeciwnikiem - Realem Sociedad.



Reklama

Primera Division. Trudny rywal na otwarcie rozgrywek

Co prawda ekipa z Katalonii będzie mieć przewagę własnego boiska - ominie ją więc starcie na niełatwym terenie, jakim jest Estadio Anoeta - ale stawiane przed nią wyzwanie wcale nie musi być przez to dużo łatwiejsze.

Real Sociedad to bowiem piąta drużyna zeszłego sezonu ligowego w Hiszpanii i pucharowicz (RS ma zagwarantowany udział w Lidze Europy). Można więc założyć, że zespół z Kraju Basków w kolejnym sezonie będzie mieć niemałe ambicje.



Barcelona w lidze zagra w kolejną niedzielę

Jeśli Lenglet i Aguero mieliby zagrać na otwarcie Primera Division, to muszą być wyleczeni do przyszłej niedzieli, 15 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się wówczas o godz. 20.00.

Zdjęcie Sergio Aguero nabawił się urazu łydki / LLUIS GENE/AFP/East News / East News

PaCze