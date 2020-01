Napastnik Paco Alcacer przechodzi z Borussii Dortmund do Villarreal. "Żółta Łódź Podwodna" zapłaciła za 26-letniego zawodnika 23 miliony euro.

Obecny sezon nie jest zbyt udany dla Alcacera głównie z powodu kłopotów zdrowotnych. Wystąpił w 15 meczach Borussii we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zaliczył dwie asysty.



Na dodatek, Alcacer miał groźnego konkurenta do miejsca w składzie. Znakomicie spisuje się bowiem nowy nabytek BVB 19-letni Erling Halland. Norweg w zaledwie 59 minut zdobył pięć bramek. Spektakularne debiut w Bundeslidze przypieczętował hat-trickiem w meczu z Augsburgiem, a sześć dni później dołożył dwa gole ekipie FC Koeln.

Hiszpan postanowił więc zmienić otoczenie i wrócił do ojczyzny. Alcacer związał się umową z Villarreal do końca czerwca 2025 roku. Jego nowy klub zajmuje w tabeli primera Division 8. miejsce z dorobkiem 31 punktów. Do liderującego Realu Madryt traci 15 "oczek".

