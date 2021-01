Jose Rojo Martin, znany lepiej jako Pacheta, został nowym szkoleniowcem SD Huesca. 52-latek w przeszłości pracował w PKO BP Ekstraklasie, trenując Koronę Kielce.

Szefowie Hueski podjęli decyzję o zmianie trenera 12 stycznia. Z pracą pożegnał się Michel, a - jak się okazało - jego następcą został Pacheta. Przed nowym szkoleniowcem trudne zadanie - Huesca w 18 meczach zgromadziła zaledwie 12 punktów i zamyka tabelę La Liga.

Pacheta w przeszłości był piłkarzem i grał na pozycji pomocnika. W 2004 roku zakończył karierę jako zawodnik Numancii, a pięć lat później objął ten klub jako szkoleniowiec. Następnie prowadził w Oviedo i Cartagenie, a w 2013 roku po raz pierwszy spróbował swoich sił poza granicami Hiszpanii - został wówczas trenerem Korony.

Ekipę z Kielc prowadził w 34 meczach. Zawodnicy Korony wygrali 10 z nich, 13 zremisowali, a 11 przegrali. Następnym przystankiem w karierze Pachety był powrót do ojczyzny i prowadzenie Hercules. Później ponownie wyjechał z kraju do dalekiej Tajlandii, gdzie trenował Ratchaburi. Od 2018 do 2020 roku pracował w hiszpańskim Elche.