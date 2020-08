Pablo Machin został szkoleniowcem piłkarzy Alaves - poinformował w środę klub hiszpańskiej ekstraklasy. Na stanowisku zastąpił Juana Muniza, który funkcję tę pełnił zaledwie przez miesiąc.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rozgrzewka piłkarzy Stali Mielec przed sparingiem z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

Muniz na początku lipca zastąpił Asiera Garitano. Pod jego wodzą zespół wygrał tylko jedno z czterech kończących sezon spotkań. Wystarczyło to Alaves do utrzymania się w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale nie do zachowania posady przez szkoleniowca.

Reklama

Machin natomiast dwa tygodnie temu został ogłoszony trenerem Qingdao Huanghai, ale ostatecznie nie podjął pracy w Chinach, bo u jednego z jego bliskich stwierdzono zakażenie koronawirusem i nie mógł ruszyć w podróż.

W 2017 roku wprowadził do ekstraklasy Gironę. Później był szkoleniowcem Sevilli i Espanyolu Barcelona.

wkp/ cegl/