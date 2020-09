Ojciec Lionela Messiego - Jorge - wylądował w środę rano na lotnisku El Prat w Barcelonie. Celem jego wizyty w stolicy Katalonii jest rzecz jasna spotkanie z prezesem "Blaugrany" Josepem Marią Bartomeu, do którego ma dojść jeszcze dzisiaj.

Jorge - ojciec i zarazem przedstawiciel Lionela Messiego - wyruszył w podróż do Hiszpanii we wtorek wieczorem prywatnym samolotem.



O jego podróży donosiły już wcześniej hiszpańskie media. Nic więc dziwnego, że Jorge został przywitany na lotnisku przez tłum dziennikarzy, którzy prosili go o krótki komentarz w sprawie sytuacji jego syna. Jedyne co usłyszeli, to jednak tylko krótkie: "Nic nie wiem, chłopaki".

Do spotkania Jorge Messiego z prezesem Barcelony ma dojść w ciągu kilku najbliższych godzin. Stanowiska obu stron są na ten moment dalece rozbieżne.