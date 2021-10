Primera Division. Ogłoszono nowego trenera Levante UD

Javier Pereira z "Granotes" związał się kontraktem do czerwca 2022 roku, istnieje jednak opcja przedłużenia tej umowy o dwa kolejne sezony. Wszystko zależy od tego, czy trener rodem z Badajoz będzie w stanie wyciągnąć Levante z wynikowego dołka.

Levante UD zaliczyło fatalne wejście w sezon 2021/2022

Ekipa z Walencji po ośmiu spotkaniach rozegranych w hiszpańskiej ekstraklasie ma na koncie zaledwie cztery punkty i zajmuje 18. miejsce w tabeli, a więc znajduje się w strefie spadkowej. W tym sezonie gorzej radzi sobie jedynie Deportivo Alaves i Getafe. W takiej sytuacji nie dziwi więc, że po kolejnej przegranej (0-1 z Realem Mallorca) z posadą musiał się pożegnać Paco Lopez, który prowadził zespół od 2018 roku.



Javier Pereira już kiedyś pracował w Levante UD

Pereira, którego metody mają być remedium na kiepskie rezultaty Levante, ma spore doświadczenie jako trener, choć jak dotychczas spełniał się głównie w roli asystenta. W przeszłości pracował m.in. w Fulham, Watfordzie czy Maccabi Tel Awiw, ostatnio był zatrudniony (już jako główny szkoleniowiec) w chińskim Henanie Jianye.



Co ważne, Javier Pereira w przeszłości miał już okazję pracować z zespołem "Żab" - było to w okresie 2011-2013, kiedy wspomagał w prowadzeniu drużyny Juana Ignacia Martineza. Miał więc swój udział w historycznym awansie Levante do Ligi Europy po sezonie 2011/2012.



"Granotes" swój najbliższy mecz rozegrają 16 października z Getafe.

Zdjęcie Javier Pereira do niedawna pracował dla chinskiego Henanu Jianye / VCG / Contributor / Getty Images

