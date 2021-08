Argentyńczyk musi odejść z Barcelony. Na jego dalszą grę w tym klubie nie pozwoliły wymogi licencyjne, choć sam piłkarz był gotowy na 50 procentową obniżkę zarobków.



Klubu jednak nie stać na kontynuowanie współpracy z Messim. Na przeszkodzie stanęły wymogi nałożone przez władze ligi hiszpańskiej. Długi Barcelony sięgają bowiem 1.173 mld euro.





Messi całą karierę spędził w Barcelonie

Messi całą karierę dotychczasową spędził w Barcelonie. Wygrał z tym klubem wszystko, co było możliwe. 10 razy był mistrzem Hiszpanii, siedem razy zdobył puchar tego kraju, a osiem razy Superpuchar. Argentyńczyk był też głównym architektem wielkich zwycięstw na arenie międzynarodowej. Z nim w składzie Barcelona cztery razy wygrała Ligę Mistrzów oraz po trzy razy Klubowe Mistrzostwo Świata i Superpuchar UEFA.



Po ostatnim sezonie klubowym kontrakt Messiego z Barceloną wygasł. Messi chciał odejść. Był bowiem skonfliktowany z ówczesnym prezydentem klubu Josepem Marią Bartomeu. Jednak po wygraniu wyborów przez Joana Laportę, strony powróciły do negocjacji. Okazało się jednak, że Messi nie będzie kontynuował kariery w Barcelonie.

Hiszpańskie media poinformowały, że doszło do spotkania prezydentem Barcelony Joana Laporty i wiceprezydentem ds. sportowych Rafaelem Yuste, z ojcem piłkarza Jorge Messim. Po spotkaniu Barcelona wydała oświadczenie.



Kataloński klub poinformował, że strony doszły do porozumienia i wyrażają wolę dalszej współpracy. Obecne regulacje narzucone przez władze ligi hiszpańskiej, nie pozwalają jednak na zarejestrowanie Messiego do gry.

Oświadczenie Barcelony ws. Messiego

Pomimo osiągnięcia porozumienia między FC Barceloną a Leo Messim i wyraźnej intencji obu stron, aby dziś podpisać nowy kontrakt, nie może on zostać sformalizowany z powodu przeszkód ekonomicznych i strukturalnych (przepisy hiszpańskiej La Liga).

W tej sytuacji Lionel Messi nie będzie już związany z Barceloną. Obie strony głęboko żałują, że życzenie gracza i klubu nie może się spełnić.

Barcelona z całego serca dziękuje zawodnikowi za wkład w rozwój klubu i życzy mu wszystkiego najlepszego w życiu osobistym i zawodowym.

Messi odchodzi z Barcelony. Gdzie zagra?

Na razie nie wiadomo, gdzie Messi będzie kontynuował karierę. Spekuluje się, że może dołączyć do Manchesteru City, ze względu na osobę Pepa Guardioli, który jest szkoleniowcem tego zespołu.



Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca, w ostatnim sezonie "The Citizens" zdobyli mistrzostwo Anglii i doszli do finału Ligi Mistrzów. Z Argentyńczykiem w składzie ich szanse na wywalczenie trofeum znacznie by wzrosły.

