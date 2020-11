Stoper Realu Madryt Eder Militao otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa - poinformowała ekipa mistrza Hiszpanii.

Koronawirusa wykryto u Brazylijczyka po badaniach przeprowadzonych w niedzielny poranek.



Na szczęście dla "Królewskich" Militao był jedynym piłkarzem, który otrzymał pozytywny wynik testu.



- Wszyscy pozostali zawodnicy i sztab trenerski pierwszej drużyny, a także pracownicy klubu, którzy bezpośrednio z nią współpracują, otrzymali wyniki negatywne - czytamy w oficjalnym komunikacie Realu.



Militao został odizolowany od drużyny. Oznacza to, że zabraknie go między innymi w hitowym starciu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. "Los Blancos" zmierzą się z włoską ekipą we wtorek o 21.



TB



