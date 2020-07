Wiele wskazuje na to, że przed kolejnym sezonem Jan Bednarek zyska nowego rywala w walce o wyjściowy skład w ekipie Southampton. Mowa o Mohammedzie Salisu, który - jak informuje hiszpański "As" - jest bliski przenosin z Realu Valladolid do ekipy "Świętych".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jan Bednarek poszedł w ślady Zielińskiego. trenuje z psem. Wideo INTERIA.TV

Salisu nie jest może jeszcze znany wszystkim kibicom futbolu, lecz na boiskach Primera Division wyrobił sobie solidną markę i jest jednym z najlepszych defensorów spoza czołowych drużyn hiszpańskiej ekstraklasy.

Reklama

Reprezentant Ghany jest młody - w kwietniu skończył 21 lat - a mimo to imponuje warunkami fizycznymi. Mierzy 191 cm wzrostu.

Real Valladolid już od jakiegoś czasu był pogodzony z utratą swojego defensora. Klub, którego większościowym udziałowcem jest legendarny Ronaldo Luís Nazario de Lima, zarobi na sprzedaży Salisu 12 mln euro. To kwota zapisana w jego umowie jako klauzula odstępnego.

O zakontraktowanie stopera zabiegało także Stade Rennais. Sam Salisu woli jednak występować a Premier League, niż na francuskich boiskach.