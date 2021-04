W Hiszpanii rozważany jest częściowy powrót fanów na obiekty sportowe. Kibice musieliby się jednak liczyć z rygorystycznymi ograniczeniami.

Kolejne kraje w Europie rozważają wpuszczenie na trybuny kibiców podczas widowisk sportowych. Powrót fanów na obiekty sportowe szykuje się również w Hiszpanii.

Zgodnie z informacjami Cadena SER, rządzący zamierzają dać zielone światło na wpuszczenie widzów na ostatnie kolejki rozgrywek Pimera División, a także mecze ligi koszykarskiej. W przypadku La Liga, dotyczyć by to miało albo czterech ostatnich kolejek, albo - w najgorszym przypadku - dwóch ostatnich kolejek. To oznaczałoby, że widzowie mogliby na żywo obejrzeć takie starcia, jak Barcelona - Atletico Madryt czy Real Madryt - Sevilla.

Podobnie, jak w innych krajach, powrót na trybuny nie ma dotyczyć fanów ekip przyjezdnych. Będzie obowiązywać również wprowadzenie limitu wejściówek, do 25 procent ogólnej pojemności danego obiektu.

To jednak nie koniec ograniczeń. W Hiszpanii rozwiązania sanitarno-epidemiczne mają pójść jeszcze dalej. Jak pisze "As", otwarcie poszczególnych sektorów na trybunach nie obejmowałoby tych dla najbardziej zagorzałych fanów, aby uniknąć prowadzenia zorganizowanych form dopingu. Obowiązywałby zakaz wstawania podczas trwania widowiska, palenia oraz spożywania posiłków. Wszystko po to, by transmisja wirusa była jak najbardziej ograniczona.

