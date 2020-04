Z powodu koronawirusa rozgrywki w lidze hiszpańskiej są zawieszone od 12 marca i nie wiadomo, kiedy ruszą ponownie. W niedzielę minister zdrowia Salvador Illa powiedział, że do lata nie należy się spodziewać powrotu piłkarzy na boiska.

"Byłoby lekkomyślne z mojej strony, gdybym powiedział, że przed nastaniem lata rozgrywki zostaną wznowione. Będziemy cały czas monitorować przebieg epidemii i wydawać odpowiednie zalecenia" - podkreślił Illa.

Związek piłkarski, La Liga oraz Najwyższa Rada Sportu (CSD) osiągnęły niedawno porozumienie w sprawie powrotu do treningów w zawodowym futbolu. Konkretny termin zależy od dalszej sytuacji zdrowotnej w tym kraju i rządowych decyzji.



Według hiszpańskiej prasy La Liga - organizacja zarządzająca zawodową piłką nożną w Hiszpanii - już przedstawiła plan powrotu do szkolenia, który obejmuje m.in. testy przesiewowe i postępujący trening indywidualny zmierzający w kierunku zajęć grupowych.



Do zakończenia sezonu ekstraklasy pozostało 11 kolejek. Liderem tabeli jest Barcelona - 58 pkt, przed Realem Madryt - 56 i Sevillą - 47.



Hiszpania jest jednym z krajów najciężej dotkniętych pandemią. Stwierdzono zakażenie u ponad 220 tys. osób, a ponad 23 tys. zmarło.

