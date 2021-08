Real Madryt od wielu miesięcy był zdeterminowany, by sprowadzić z Paris Saint-Germain Kyliana Mbappe. Ostatnio "Los Blancos" zintensyfikowali swoje starania i wyszli z ogromną ofertą 160 mln euro za gracza, która została jednak przez paryżan odrzucona.

Pojawia się jednak coraz więcej przesłanek by myśleć, że Mbappe jeszcze tego lata - a więc w ciągu kilku najbliższych dni - opuści PSG, zwłaszcza, że sam piłkarz nie krył się dotychczas ze swoimi chęciami do zmienienia barw. Jeśli jednak madrytczycy chcą faktycznie w najbliższym sezonie korzystać z usług piłkarza, to muszą nie tylko przekonać zarząd PSG do zmiany zdania, ale też zrobić pewne "porządki" u siebie.



Reklama

Alvaro Odriozola uda się do Włoch?

Istnieje bowiem pewien problem organizacyjny związany z przepisami La Ligi. Według regulaminu rozgrywek poszczególne drużyny mogą zarejestrować maksymalnie 25 seniorów w ramach swoich składów - a skład "Królewskich" jest już zapełniony do ostatniego miejsca.



Tym samym Real musi w jakiś sposób wykreślić z tej listy któregoś ze swoich graczy, by móc potem dokonać rejestracji Kyliana Mbappe. Jak donosi dziennik "Marca", w stolicy Hiszpanii zapadła już decyzja i zespół ma opuścić prawy obrońca Alvaro Odriozola.



Nie chodzi jednak tu o transfer definitywny, a jedynie wypożyczenie 25-latka do włoskiej Fiorentiny. Ekipa z Florencji tego lata przechodzi potężną przebudowę składu, choć trzeba przyznać, że więcej graczy opuszcza klub, niż do niego dołącza. Przejęcie Odriozoli byłoby jednym z ciekawszych wzmocnień "Violi", zaraz obok transferu Matiji Nastasicia z Schalke.



Odriozola raczej nie miałby wielu okazji do gry w Realu w ciągu najbliższych miesięcy. Na jego pozycji występują bowiem znacznie "mocniejsi" kandydaci - Dani Carvajal oraz Lucas Vazquez. Choć obrońca znalazł się w szerokim składzie "Los Blancos" na ostatnie mecze ligowe, to nie pojawił się na murawie ani przez jedną minutę.



"Plan B" Realu: Jović i Mariano

Gdyby opcja z Alvaro Odriozolą nie doszła do skutku, to w Realu mają jeszcze plan awaryjny - definitywny transfer kogoś z dwójki Luka Jović - Mariano Diaz. Zwłaszcza Serb był w ostatnim czasie bohaterem wielu medialnych spekulacji.



Odejście Odriozoli dałoby też wskazówkę, z jakim numerem prawdopodobnie występowałby Mbappe w Realu. Bask przechodząc do Fiorentiny zwolniłby 19.

Zdjęcie Alvaro Odriozola zrobi miejsce w składzie dla Kyliana Mbappe? Taki jest plan Realu Madryt / Denis Doyle / Contributor / East News

PaCze