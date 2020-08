Lionel Messi w trybie natychmiastowym przerwał wakacje, by wrócić do Barcelony i porozmawiać z Ronaldem Koemanem. Holender jest od kilkudziesięciu godzin nowym trenerem "Dumy Katalonii".

Ta rozmowa zadecydować ma o najbliższej przyszłości Messiego, a co za tym idzie - o przyszłości klubu. Koeman, który zastąpił na stanowisku Quiqe Setiena, będzie próbował przekonać Argentyńczyka do pozostania na Camp Nou. Jeśli to się uda, nowy zespół zacznie budować wokół niego.

Obecny kontrakt Messiego wygasa w połowie przyszłego roku. Od jakiegoś czasu narastają jednak spekulacje, że piłkarz nie przedłuży umowy. Jest sfrustrowany coraz słabszymi wynikami drużyny i nosi się z zamiarem zmiany klubowych barw.

W ostatnich tygodniach łączony jest z Interem Mediolan. Jego ojciec w stolicy Lombardii zdążył już kupić apartament, co tylko podgrzało domysły. Przeprowadzka piłkarskiego wirtuoza do Włoch wydaje się bardzo prawdopodobna.