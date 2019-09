Już 37 dni Leo Messi nie może normalnie trenować z drużyną Barcelony i jego występ przeciwko Valencii w najbliższej kolejce Primera Division też jest wykluczony. Tak długo Argentyńczyk nie był poza grą od czterech lat.

To było 5 sierpnia. Messi dopiero wrócił z wakacji po długim sezonie (zakończonym w przegranym półfinale Copa America), przedstawił się publiczności na Camp Nou razem z Antoine’em Griezmannem i pozostałymi zawodnikami Barcelony, po czym kontuzja na pierwszych zajęciach wykluczyła go z treningów na długie tygodnie. Okazało się, że kapitan mistrzów Hiszpanii zmaga się z urazem prawej stopy.

Nie wystąpił przez to w trzech pierwszych meczach w lidze hiszpańskiej, co dla drużyny jest od razu odczuwalne, bo Barcelona zanotowała w tym czasie tylko jedno zwycięstwo, raz zremisowała i raz przegrała. Opuścił też dwa spotkania towarzyskie reprezentacji Argentyny.

Początkowo wiele wskazywało na to, że powrót na boisko w najbliższy weekend będzie jednak możliwy. Sztab medyczny Barcelony doszedł jednak do wniosku, że ryzyko jest jeszcze zbyt duże, tym bardziej, że w najbliższym czasie Katalończyków czeka seria siedmiu meczów od najbliższej soboty do 6 października. Praktycznie co trzy dni.

Na dzisiaj prawdopodobny powrót Messiego nastąpi w najbliższy wtorek, na inaugurację Lidze Mistrzów przeciwko Borussii Dortmund, co by oznaczało 43 dni pauzy. Ewentualnie w następnej kolejce LaLiga z Granadą.



To jedna z najdłuższych przerw w karierze Argentyńczyka. Od czterech lat nie pauzował dłużej. We wrześniu 2015, w spotkaniu z Las Palmas, zerwał więzadło wewnętrzne w kolanie i musiał czekać 51 dni na ponowny występ, opuszczając w tym czasie dziewięć meczów Barcelony.

