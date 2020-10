Hiszpańska prasa ujawnia, że Memphis Depay był bardzo bliski przenosin do FC Barcelona podczas letniego okienka transferowego. "Duma Katalonii" nie mogła jednak pozwolić sobie na zakontraktowanie Holendra, ze względu na limit płac w klubie, który zostałby przekroczony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Primera Division. Barcelona wygrała turniej towarzyski. Wideo © 2020 Associated Press

Po blamażu w minionej edycji Ligi Mistrzów w szatni Barcelony miało dojść do prawdziwej rewolucji pod przewodnictwem nowego szkoleniowca - Ronalda Koemana.

Reklama

Z "Dumą Katalonii" pożegnał się niezwykle doświadczony, 33-letni Luis Suarez. Klub próbował sprowadzić jego następcę do linii ataku, lecz plan ostatecznie spalił na panewce.

Faworytem działaczy "Barcy" był Memphis Depay, a swojego byłego podopiecznego z reprezentacji Holandii widział w swojej drużynie także Koeman.

Jak ujawnia "Mundo Deportivo", Lyon początkowo żądał za swojego piłkarza 25 mln euro (plus pięć mln zmiennych). Pod koniec okienka transferowego znacznie obniżył jednak swoje wymagania i był gotów sprzedać swojego piłkarza za 8 mln euro plus bonusy.

Mimo to Barcelona nie mogła sobie pozwolić na zakup 26-latka. Wiązałoby się to bowiem z przekroczeniem limitu płac, narzuconego przez władze ligi. Działacze "Blaugrany" liczyli, że Ousmane Dembele odejdzie do Manchesteru United, lecz ostatecznie do transakcji nie doszło. To zamknęło Depayowi drogę na Camp Nou.



TB

Primera Division - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy