Koniec przygody Ronalda Koemana z Barceloną nie nastąpi tak szybko, jak życzyliby tego sobie jego przeciwnicy. Według nieoficjalnych informacji holenderski szkoleniowiec poprowadzi ekipę z Camp Nou również w przyszłym sezonie.

Jak donosi kataloński "Sport", decyzja w tej sprawie już zapadła. Oficjalny komunikat ma pojawić się jutro. Informacje te potwierdza również "Mundo Deportivo".



Koeman objął stanowisko w sierpniu ubiegłego roku. Pierwszym sukcesem, jaki mu przypisywano, było zatrzymanie w drużynie Lionela Messiego. Kibice "Barcy" liczyli jednak na kolejne trofea wywalczone na murawie.





Tymczasem 58-letni trener nie wygrał Ligi Mistrzów i poległ w batalii o tytuł mistrza Hiszpanii. Do klubowej gabloty trafił wprawdzie puchar za triumf w Copa del Rey, ale wydawało się, że to za mało, by marzyć o dalszej pracy z zespołem o galaktycznych aspiracjach.



Ronald Koeman 2023? Tak, to możliwe

W gronie potencjalnych następców Koemana przez długie tygodnie wymieniano Xavi Hernandeza, Hansiego Flicka i Franka Rijkaarda. Jak się okazuje, żaden z nich nie pojawi się w stolicy Katalonii tego lata.

Wedle niepotwierdzonych jeszcze informacji Koeman zostaje, ale część swojej pensji musi zamienić na bonusy - ich realizacja będzie zależała oczywiście od boiskowych rezultatów. Jeśli te będą satysfakcjonujące, kontrakt Holendra - obecnie ważny jeszcze przez rok - zostanie przedłużony na kolejny sezon.



