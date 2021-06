Radosne dla kibiców "Blaugrany" wieści zaczęły pojawiać się w katalońskich mediach przed kilkoma dniami. W niedzielę potwierdził je ceniony dziennikarz Fabrizio Romano.



Lionel Messi podpisze nowy kontrakt

Wedle przekazanych przez niego informacji Lionel Messi podpisze z Barceloną nowy, dwuletni kontrakt. Decyzja w tej sprawie miała już zostać przez Argentyńczyka podjęta. Jego prawnicy pracują w tej chwili nad "ostatnimi detalami" umowy.



Dokładnie przed rokiem wydawało się, że przygoda Messiego na Camp Nou dobiega końca. Piłkarz oznajmił, że chce zmienić klubowe barwy. Łączono go z transferem do PSG lub Manchesteru City, gdzie trenerem jest doskonale zawodnikowi znany Josep Guardiola.



Władze "Dumy Katalonii" zrobiły wszystko, by zatrzymać największą gwiazdę w zespole. A w ostatnich miesiącach - jak wszystko na to wskazuje - przekonały 34-letniego gracza, by zrezygnował z planów kontynuacji kariery w innym kraju.



W minionym sezonie Messi rozegrał dla "Barcy" w sumie 47 spotkań, zdobył 38 bramek i zaliczył 14 asyst.



