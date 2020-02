W jednym z niedzielnych spotkań Primera Division Eibar miał podejmować ekipę Realu Sociedad. No właśnie - miał - bo mecz został przełożony.

Powodem tej decyzji jest pożar pobliskiego wysypiska śmieci, który wywołał zanieczyszczenia powietrza.

W związku z tym Hiszpańska Federacja Piłkarska, w obawie o zdrowie piłkarzy i zasiadających na trybunach kibiców, odwołana spotkanie. Obie ekipy dostały czas do wtorku do godziny 18, by wspólnie ustalić nową datę rozegrania meczu.

Po 23 kolejkach Primera Division Real Sociedad ma na koncie 37 punktów i zajmuje siódme miejsce w tabeli. Eibar natomiast ucieka ekipom ze strefy spadkowej. Podopieczni Jose Luisa Mendilibara zgromadzili 24 "oczka" i okupują 16 lokatę.

