Były członek zarządu FC Barcelona Javier Bordas przyznał, że w 2017 roku kataloński klub miał okazję, by zakontraktować Kyliana Mbappe. Część włodarzy "Blaugrany" optowała jednak za transferem Ousmane'a Dembele i to Francuz trafił ostatecznie na Camp Nou.

Mbappe to wielki cel transferowy Realu Madryt na najbliższe lata. Wiele wskazuje na to, że gwiazdor PSG dołączy ostatecznie do ekipy "Królewskich".



Historia jednak mogła potoczyć się zupełnie inaczej, a Francuz był bliski występowania w trykocie Barcelony.



W 2017 roku "Duma Katalonii" dysponowała pokaźną gotówką po sprzedaży Neymara do PSG za 222 mln euro. Część tej kwoty miała zostać przeznaczona na zakup następcy genialnego Brazylijczyka. Niewiele brakło, by został nim obecny klubowy kolega 28-latka.

O kulisach niedoszłego transfery Mbappe do Barcelony opowiedział w rozmowie z "Mundo Deportivo" był członek zarządu "Blaugrany" Javier Bordas.

- Kiedy mieliśmy podpisać kontrakt z Dembele, Josep Minguella (agent piłkarski - przyp. red.) zadzwonił do mnie, aby powiedzieć, że Mbappe jest w zasięgu Barcelony. Rozmawiałem z Josepem Marią Bartomeu (prezesem Barcelony - przyp. red.), który powiedział, żebym na niego spojrzał. Zadzwoniłem do ojca Mbappe. Powiedział mi, że jego syn nie dołączy do Realu ze względu na obecność Cristiana Ronalda, Karima Benzemy i Garetha Bale'a. Mógłby jednak trafić do Barcelony, skoro Neymara już tam nie było. Prezes AS Monako wolał, aby Mbappe zasilił Barcelonę, aby nie wzmacniać bezpośredniego rywala - PSG. Transfer był możliwy za 100 mln euro. Ale Robert Fernandez (dyrektor sportowy - przyp. red.) wolał Dembele, a Pep Segura (dyrektor ds. sportowych przyp. red.) go wspierał. Twierdzili, że Mbappe gra dla siebie, a Dembele dla drużyny. Dodatkowo Dembele jest skrzydłowym, podobnie jak Neymar - wyznał Bordas.



Z perspektywy czasu działacze Barcelony zapewne żałują swojej decyzji, a to uczucie może być w nich jeszcze silniejsze, jeśli Mbappe trafi ostatecznie do Realu Madryt. Dembele w barwach "Barcy" zdecydowanie częściej przebywa u fizjoterapeutów, niż błyszczy na boisku. Mbappe ma natomiast niemal cały piłkarski światu u swoich stóp.



