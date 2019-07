Mario Hermoso został nowym piłkarzem Atletico Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii zapłacili za obrońcę Espanyolu Barcelona 29 milionów euro.

24-letni stoper podpisał z nowym klubem pięcioletni kontrakt. W Espanyolu występował przez dwa lata. W ostatnim sezonie rozegrał 32 spotkania w Primera Division, strzelił w nich trzy gole. Kosztował 29 milionów euro, kolejne cztery Espanyol może uzyskać, jeśli w życie wejdą zawarte w umowie transferowej klauzule.



Hermoso jest już drugim wychowankiem Realu Madryt, który tego lata zasilił Atletico. Wcześniej lokalny rywal "Królewskich" kupił bezpośrednio z Realu defensywnego pomocnika Marcosa Llorente. Oprócz niego, tego lata drużynę Diego Simeone wzmocnili m.in. Joao Felix z Benfiki i Kieran Trippier z Tottenhamu. Łącznie wicemistrzowie Hiszpanii wydali w tym oknie transferowym już niemal 250 milionów euro.



Hermoso ma pomóc zbudować w Atletico nową, mocną defensywę. Po zakończeniu sezonu klub opuścili bowiem Diego Godin i Filipe Luis, którzy stanowili o sile obrony ekipy Simeone.



