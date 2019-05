Chelsea świętuje triumf w Lidze Europy, ale wkrótce może zostać poważnie osłabiona. Oprócz Edena Hazarda przenosiny do Hiszpanii planuje Marcos Alonso.

O możliwych przenosinach Hazarda do Realu Madryt spekuluje się od kilku tygodni. Po finale Ligi Europy Belg zapowiedział, że prawdopodobnie opuści Londyn, a media nie mają wątpliwości, że dołączy do "Królewskich".

Anglię na Madryt chciałby zamienić również Alonso. Według hiszpańskiej gazety "Marca", 28-letni obrońca planuje przenosiny do Atletico. W zakończonym niedawno sezonie Hiszpan był podstawowym piłkarzem Chelsea, rozegrał 31 spotkań w Premier League. Środowy finał LE z Arsenalem obejrzał jednak tylko z perspektywy ławki rezerwowych.



Hiszpańskie źródła donoszą, że Atletico skontaktowało się z piłkarzem już dwa miesiące temu. Wówczas nie był zainteresowany ofertą, ale od tego czasu wiele się zmieniło. Atletico zdecydowało się bowiem na sprzedaż Lucasa Hernandeza, z którym Alonso rywalizowałby o miejsce w składzie. Z klubu może też odejść inny kandydat do gry na lewej obronie - Filipe Luis wciąż nie przedłużył wygasającego za miesiąc kontraktu, a w składzie swoich drużyn widzą go szefowie FC Barcelona i Paris Saint-Germain.



I choć piłkarz zmienił zdanie i chce trafić do Madrytu, Atletico musi jeszcze dogadać się z Chelsea. Umowa Hiszpana z klubem wygasa dopiero za cztery lata, a portal transfermarkt.de wycenia go na 45 milionów euro. Może być trudno wykupić go z Londynu, bo na Chelsea ciąży zakaz transferowy - kara od FIFA sprawia, że latem londyńczycy nie będą mogli wzmocnić zespołu.



Alonso to wychowanek "cantery", czyli szkółki Realu Madryt. Do pierwszego zespołu "Królewskich" się jednak nie przebił. Chelsea sprowadziła go przed trzema laty z Fiorentiny za 23 miliony euro.



Atletico w ostatnich latach często robi interesy z Chelsea. Zimą na wypożyczenie do Madrytu trafił jej napastnik Alvaro Morata, wcześniej z Londynu do Hiszpanii przeniósł się Diego Costa.



