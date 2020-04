Mimo zaciętej rywalizacji na lewej stronie defensywy i zakusów ze strony innych klubów, Marcelo podjął kluczową dla swojej kariery decyzję - wciąż będzie bronił barw Realu Madryt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sportowcy Realu Madryt nawołują do pozostania w domach. Wideo INTERIA.TV

O zakontraktowanie Brazylijczyka miał starać się przede wszystkim Juventus, którego barw broni Wojciech Szczęsny. To jednak nie Polak, a Cristiano Ronaldo był osobą, która namawiała do przenosin do Turynu defensora Realu Madryt.



Marcelo był łączony także z transferem do PSG. Jak donosi hiszpański "As" 31-latek nigdzie się jednak nie wybiera i zamierza wypełnić kontrakt, który łączy go z Realem do 30 czerwca 2022 roku.



Brazylijczyk trafił na Santiago Bernabeu z ekipy Fluminese zimą 2007 roku i od ponad 13 lat nieprzerwanie broni barw "Los Blancos". Od tamtej pory wystąpił w 505 meczach Realu, zdobył 37 bramek i 96 asyst. Może się także poszczycić między innymi: czterema mistrzostwami Hiszpanii, dwoma triumfami w Pucharze Króla i czterema tytułami zwycięzcy Ligi Mistrzów.



Portal Transfermarkt.de wycenia 31-latka na 20 mln euro. Obecnie Marcelo wciąż walczy o powrót do najwyższej dyspozycji, zwłaszcza pod względem fizycznym. Będzie jednak jeszcze w stanie dać kibicom "Los Blancos" sporo radości, co udowodnił chociażby w niedawnym starciu z FC Barcelona, w którym w bohaterski sposób powstrzymał w jednej z akcji Lionela Messiego, przyczyniając się tym samym do końcowego triumfu stołecznej ekipy.



TB



