Piłkarz reprezentacji Brazylii i Realu Madryt Marcelo powiedział, że jego rodak Neymar jest lepszy od Edena Hazarda, którego latem pozyskał hiszpański klub. "Neymar jest nieprzewidywalny" - ocenił Marcelo.

W czerwcu Hazard podpisał pięcioletni kontrakt z Realem Madryt, który zapłacił Chelsea Londyn 100 milionów euro plus bonusy.

"To zawodnik ze światowej czołówki. Jest piłkarzem o wielkich umiejętnościach i podobnie jak Neymar mieści się w czołowej piątce na świecie. Ciężko ich porównać, ale dla mnie Neymar jest lepszy. On jest nieprzewidywalny i ciężko go zatrzymać" - powiedział Marcelo.

Neymar chce odejść z Paris Saint-Germain, do którego przeniósł się dwa lata temu z Barcelony. Teraz spekuluje się o powrocie Brazylijczyka do katalońskiego klubu.

"Posiadanie Neymara w zespole byłoby czymś wspaniałym. Real musi robić wszystko, aby pozyskiwać najlepszych piłkarzy na świecie. Jego przeszłość w Barcelonie nie będzie problemem" - podkreślił Marcelo.

Neymar występował w Barcelonie w latach 2013-17 i w 185 meczach strzelił 105 bramek.

