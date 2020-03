Primera Division. Marc-Andre ter Stegen przedłuży kontrakt z Barceloną?

Wszystko wskazuje na to, że Marc-Andrę ter Stegen przedłuży umowę z Barceloną. "O cztery lub pięć lat" - donosi źródło gazety "Mundo Deportivo".

Barcelona i Ter Stegen od miesięcy rozmawiają o przedłużeniu kontraktu. Finalizacji nie widać nie tylko ze względu a różnice w negocjacjach na taką skalę, ale także ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, która sparaliżowała lub spowolniła wszystkie procesy.

W ciągu kilku następnych dni miał znów dojść do spotkania, które jednak zostało odwołane. Według źródła "Mundo Deportivo" w Barcelonie nie obawiają się, że mogą stracić Ter Stegena. Wręcz przeciwnie. "Ter Stegen przedłuży umową o cztery lub pięć lat. To jest jasne" - twierdzi informator gazety.

To oznacza, że "Duma Katalonii" zgodzi na znaczną podwyżkę pensji 27-letniego bramkarza i w to w tak nieodpowiednim momencie, kiedy dużo mówi się o cięciach w zarobkach piłkarzy z powodu zawieszenia rozgrywek. Nie wszystkim taki krok się podoba i w szatni Barcy doszło do rozłamu.



Na Camp Nou zdają sobie jednak doskonale sprawę, że Ter Stegen powinien być doceniony pod względem finansowym i powinien znajdować się w czołówce najlepiej zarabiających w Barcelonie.



Ter Stegen jest graczem Barcy od 2014 roku. Na Camp Nou przeszedł z Borussii Moenchengladbach.



W tym sezonie wystąpił w 34 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. W 11 z nich zachował czyste konto.



Obecna umowa Ter Stegena z Barceloną wygasa 30 czerwca 2022 roku.

