Eliaquim Mangala jest jednym z piłkarzy Valencii, którzy pozytywnie przeszli test na obecność koronawirusa. - Nie miałem żadnych objawów. Kiedy lekarz mi powiedział byłem zszokowany - mówi

Fakt, że część osób przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo, ale wciąż może zarażać innych ludzi, sprawia, że wirus ten jest szczególnie niebezpieczny. Gdyby nie obligatoryjne badania wszystkich zawodników Valencii, po tym jak w klubie wykryto zakażoną osobę, Eliaquim Mangala najprawdopodobniej nigdy nie dowiedziałby się, że był chory.

- Nie miałem żadnych objawów, czułem się tak, jak zwykle. W piątek przeszliśmy badania, a kiedy w niedzielę rano lekarz powiedział mi, że wynik jest pozytywny, byłem zszokowany. Myślałem, że to żart - opowiada Mangala w rozmowie z "L'Equipe".



Piłkarz opowiedział, jak podczas kwarantanny wygląda jego życie. Ponieważ czuje się dobrze, wciąż trenuje we własnym ogrodzie, z tym, że z maską na twarzy. Piłkarz realizuje harmonogram wysłany przez sztab szkoleniowy Valencii.



- Później oglądam dokumenty, Netflixa, gram w gry wideo, czasami poczytam. Moja rodzina musi pozostać odizolowana. Jest jedno piętro na którym mieszkam, a rodzina jest na górze. Staramy się unikać, jak to tylko możliwe - mówi obrońca Valencii.



29-letni Francuz w sierpniu zmienił Manchester City na Valencię, do której był już wypożyczony w sezonie 2016/17. Wcześniej był piłkarzem Evertonu, FC Porto oraz Standardu Liege.