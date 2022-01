Uwaga, relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5!

Obie ekipy przystępują do tego spotkania osłabione kadrowo. To efekt kolejnego ataku koronawirusa. Faworytem pozostaje mimo wszystko Barcelona.



"Duma Katalonii" wygrała siedem ostatnich potyczek z Mallorcą. W dwóch poprzednich meczach ligowych, rozgrywanych poza Camp Nou, gubiła jednak punkty - tylko remisując.



W pierwszym kwadransie przewagę osiągnęli Katalończycy. Nie przekładało się to jednak w żaden sposób na zagrożenie pod bramką gospodarzy, którzy bronili się z dużą determinacją i przez to efektywnie.



Mallorca - Barcelona. Luuk de Jong otwiera wynik spotkania

Po półgodzinie gry Barcelona powinna być na prowadzeniu. W roli głównej dwukrotnie wystąpił Luuk de Jong. Najpierw trafił w słupek, a zaraz potem "nożycami" w poprzeczkę - raptem na przestrzeni minuty. Wydawało się, że to poważne ostrzeżenie dla Mallorki.



Podopieczni Luisa Garcii pierwszy celny strzał oddali dopiero w 33. minucie. Uderzenie sprzed pola karnego Iddrisu Baby bez trudu odbił jednak Marc-Andre ter Stegen.

Tymczasem de Jong dopiął swego minutę przed przerwą. Po dośrodkowaniu Oscara Minguezy trafił do siatki z pięciu metrów głową i zrobiło się 0-1.

RCD Mallorca - FC Barcelona 0-1 - po I połowie

Bramka: 0-1 de Jong (44.)