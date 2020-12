Luka Modrić odrzucił lukratywne oferty z USA oraz Kataru i zdecydował się pozostać w Realu Madryt. Tak przyszłość Chorwata prognozują hiszpańskie media donosząc, że przedłuży on swój kontrakt ze stołecznym klubem o kolejny rok.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Real Madryt - Borussia Moenchengladbach 2-0 - bramki (POLSAT SPORT). WIDEO INTERIA.TV

Jak twierdzi hiszpańska "Marca", Luka Modrić przedłuży kontrakt z Realem Madryt o 12 miesięcy i będzie występował w barwach "Królewskich" do końca czerwca 2022 roku. Negocjacje pomiędzy stronami nie należały do trudnych. Włodarze klubu doceniają bowiem umiejętności zawodnika, a on sam chciał pozostać w drużynie, nawet kosztem mniejszego wynagrodzenia.



Według medialnych doniesień, Real zdecyduje się właśnie na obniżkę jego pensji, a słowa Chorwata znajdą pokrycie w rzeczywistości. Miał on już bowiem odrzucić o wiele lepiej płatne propozycje z USA oraz Kataru.



Modrić jest zawodnikiem Realu niemal 8,5 roku. Pomocnik z "Królewskimi" zdobył cztery tytuły Ligi Mistrzów oraz dwa razy triumfował w Primera Division. Chowart ma również na swoim koncie "Złotą Piłkę".



Chorwacki pomocnik dołączył do "Los Blancos" za 35 milionów euro. W tym sezonie łącznie rozegrał 20 spotkań, podczas których zdobył trzy bramki i zaliczył jedną asystę.



"Marca" dodaje, że jeżeli uda mu się utrzymać wysoką formę to może jeszcze wspomóc reprezentację Chorwacji na dwóch kolejnych dużych turniejach: Euro oraz mistrzostwach świata. Pozostanie w Realu na pewno przybliży go do tego celu.



PA

