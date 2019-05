Zwrot w sprawie transferu Luki Jovicia? Według informacji telewizji La Sexta, Real Madryt miał zrezygnować z transferu serbskiego napastnika. Powód? Zbyt wygórowana cena.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt 5-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

Informację o zmianach planów "Królewskich" w programie "Jugones" podał dziennikarz Josep Pedrerol. Real miała odstraszyć kwota, na jaką Eintracht Frankfurt wycenił 21-letniego napastnika - 100 milionów euro.

Doniesienia Pedrerola to spora niespodzianka. Serwis sport.sky.de kilka dni temu przekazał informację, że Niemcy i Hiszpanie doszli już do porozumienia w sprawie transferu Jovicia. Wówczas informowano o kwocie 60 milionów euro, na podobną kwotę (55 mln) napastnika wycenia serwis transfermarkt.de.



Jović został jednym z objawień ostatniego sezonu Bundesligi. W 32 meczach trafił do siatki 17 razy, pomógł Eintrachtowi w awansie do półfinału Ligi Europy - niemiecki zespół po serii rzutów karnych przegrał dwumecz z Chelsea. Jego transfer do Realu miał być częścią letniej przebudowy madryckiej drużyny, która zakończyła sezon na trzecim miejscu w Primera Division. Innymi piłkarzami przymierzanymi do Realu są m.in. Eden Hazard i Paul Pogba.



Według La Sexty, do wyścigu po napastnika Eintrachtu ma się teraz włączyć FC Barcelona.



Primera Division: wyniki, tabela, strzelcy