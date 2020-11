Luis Suarez jest zakażony koronawirusem - poinformowała urugwajska federacja. Oznacza to, że snajper Atletico nie wystąpi w sobotnim starciu ze swoim byłym klubem - FC Barcelona. SARS-CoV-2 wykryto także u jego reprezentacyjnego kolegi Rodriga Munoza oraz rzecznika kadry Urugwaju - Matiasa Farala.

Jeszcze trzy dni temu Suarez mógł świętować wraz z kolegami wygraną 3-0 nad Kolumbią w eliminacjach do mistrzostw świata. Sam z resztą dołożył swoją cegiełkę do tego zwycięstwa, strzelając jedną z bramek.



Najbliższe dni 33-latek spędzi jednak w izolacji, po tym jak na zgrupowaniu kadry Urugwaju wykryto u niego koronawirusa, o czym poinformowała tamtejsza federacja.



Suarez nie będzie mógł więc wystąpić w najbliższym meczu kadry z Brazylią, a także przegapi hitowe starcie Atletico Madryt z FC Barcelona.



Doświadczony snajper liczył zapewne, że zdoła odegrać się na swojej byłej drużynie, z której został wypchnięty latem. Jego plany zostały jednak pokrzyżowane. Teraz pozostało mu już tylko trzymać kciuki za kolegów z reprezentacji i klubu, dochodząc w tym czasie do pełni zdrowia.



TB



