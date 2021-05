Suarez był jedną z pierwszych "ofiar" Koemana w Barcelonie. Choć właściwie nie wiadomo, dlaczego Holender zrezygnował z napastnika, który strzelał sporo goli i dodatkowo dobrze rozumiał się - na boisku i poza - z Lionelem Messim.

Zwłaszcza, że Barcelona sprzedała Suareza do jednego z największych rywali za śmieszną cenę. To bardzo szybko się na niej zemściło.

Atletico z Suarezem w składzie sięgnęło po mistrzostwo Hiszpanii, a urugwajski napastnik zdobył 21 bramek w ligowych rozgrywkach. Barcelona finiszowała dopiero na trzeciej pozycji.



Suarez ma żal do Barcelony

Suarez wciąż ma żal o sposób, w jaki pożegnała się z nim Barcelona.



- Prezydent poszedł z tym od razu do mediów. Powinien najpierw poinformować mnie, że nie chcą mnie w klubie - zaznaczył w rozmowie z "El Partidazo de COPE".



- Koeman mówił, że na mnie nie liczy. Wyglądało to tak, jakby zarząd kazał mu to zrobić. Widziałem, że nie ma osobowości. W każdym razie ta decyzja została podjęta przez górę, nie przez trenera - twierdzi Suarez.

34-letni Urugwajczyk w kolejnym sezonie także będzie piłkarzem Atletico - jego kontrakt wygasa 30 czerwca 2022 roku.

