Luis Figo krytykuje Real Madryt za to, że nie pozyskał Erlinga Haalanda przed Borussią Dortmund. - Teraz jest drogim piłkarzem - mówi Portugalczyk.

Haaland dołączył do Borussii w przerwie zimowej. Świetnie wprowadził się do zespołu. W pierwszych trzech meczach zdobył siedem bramek. Do momentu przerwania rozgrywek Bundesligi zagrał osiem spotkań, w których łącznie strzelił dziewięć goli.

Ten świetny bilans sprawił, że uwagę na Norwega zwróciły jeszcze większe kluby. Mówi się o zainteresowaniu Realu Madryt.

Były piłkarz "Królewskich" Luis Figo twierdzi jednak, że Haaland powinien trafić do Madrytu znacznie wcześniej. Krytykuje Real za to, że nie sprowadził piłkarza, zanim ten przeniósł się do Dortmundu.

- Teraz jest drogim piłkarzem. Strzelił sporo goli i może osiągnąć wielkie rzeczy. Real powinien go pozyskać, zanim trafił do Borussii. To się nazywa skauting! - powiedział Portugalczyk w rozmowie z "Movistar+".

