Część mieszkańców argentyńskiego miasta Rosario, którzy chcieli aktywnie spędzić ostatni dzień 2019 roku, na zawsze zapamięta swoją wizytę w jednej z siłowni. Pojawił się bowiem na niej także sam Leo Messi, który biegał na bieżni, patrząc jednym okiem na transmitowane w telewizji kompilacje jego najlepszych boiskowych zagrań.

Triumfator plebiscytu "Złotej Piłki" w 2019 roku zrezygnował z ćwiczeń na prywatnej siłowni, czym wprawił w osłupienie sporo osób.



Jedną z zaskoczonych była pracownica siłowni Valentina Jure, która w rozmowie z "Rosario Nuestra" zdradziła swoje odczucia dotyczące wizyty gwiazdy FC Barcelona.

- Wszedł na salę jak wszyscy inni. Nie mogłam w to uwierzyć. Używał maszyn i do każdego się uśmiechał - zdradziła Jure.

Kobieta opublikowała zdjęcie biegającego na bieżni Messiego w mediach społecznościowych. W ciągu kilkunastu godzin jej wpis na Twitterze polubiło ponad 240 tysięcy osób! O rozmowę z nią prosiło też wielu przedstawicieli mediów.

- Nie mogłam w to uwierzyć, mój telefon dosłownie eksplodował. Pisali do mnie dziennikarze i ludzie z całego świata - wyznała kobieta.

Jure stanęła w obronie Messiego. Niektórzy bowiem zarzucali mu egocentryzm ze względu na to, że podczas ćwiczeń oglądał swoje bramki.

- Chciałam zaznaczyć, że kanał, na którym transmitowano trafienia Messiego był już włączony, gdy piłkarz pojawił się na siłowni. Trzeba to powiedzieć, bo wiele osób pisało do mnie, że jest on bardzo zapatrzony w siebie. To jednak nieprawda - podkreślała Jure.

Argentyński zawodnik cieszy się obecnie końcówką przerwy świąteczno-noworocznej w rozgrywkach Primera Division. Już 4 stycznia powróci na murawę, by zmierzyć się w debrach Barcelony z Espanyolem.

Po kontuzji, z którą Messi zmagał się na początku sezonu, nie ma już śladu. Argentyńczyk zdołał dojść do swojej topowej formy. W 18 dotychczasowych meczach w lidze i Champions League zanotował już 15 bramek i dziewięć asyst.

32-latek był drugim najskuteczniejszym strzelcem w 2019 roku. Lepszy od niego okazał się tylko Robert Lewandowski.

Nasz snajper zdobył 54 gole w 58 meczach Bayernu Monachium i reprezentacji Polski. Messi był od niego gorszy o cztery trafienia.

