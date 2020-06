Piątkowy wieczór był dla Leo Messiego - delikatnie mówiąc - niezbyt udany. FC Barcelona tylko zremisowała bezbramkowo z Sevillą, czym znacznie utrudniła sobie walkę o mistrzostwo Hiszpanii, a sam Argentyńczyk stał się głównym bohaterem dwóch afer, które momentalnie obiegły media na Półwyspie Iberyjskim.

Do pierwszej głośnej sytuacji doszło jeszcze w trakcie meczu, tuż przed przerwą, gdy Messi starł się z Diego Carlosem.

Gwiazdor "Dumy Katalonii" podszedł do wstającego z kolan rywala i odepchnął go energicznie, powalając na murawę. Była to reakcja na bezpardonowy wślizg 27-latka, a także zapewne przejaw frustracji związanej z wcześniejszymi faulami.

Oczywiście, należy nadmienić, że Brazylijczyk w tej sytuacji sporo dodał od siebie i upadł dopiero po chwili zastanowienia, lecz z całą pewnością zachowanie Messiego było niesportowe.

Tymczasem Argentyńczyk nie obejrzał za popchnięcie rywala nawet żółtej kartki, co oburzyło znaczą część kibiców.