Nie obyło się bez sporu wokół tej sprawy. Wniosek La Ligi o przełożenie meczu spotkał się z dezaprobatą hiszpańskiej federacji. Jej kierownictwo uznało, że nie ma potrzeby korygowania kalendarza gier.



Temat trafił więc pod obrady Krajowej Rady Sportu, czyli najwyższego rządowego organu wykonawczego w hiszpańskim sporcie. Tam zapadła decyzja, że mecz Realu nie dojdzie do skutku w najbliższy weekend.



Real Madryt - Athletic Bilbao dopiero w grudniu?

Nie dojdzie również do konfrontacji Granada - Atletico Madryt. Druga stołeczna drużyna, podobnie jak Real, już we wtorek wraca na arenę Champions League.



Starcie "Los Blancos" z Athletikiem dojdzie do skutku prawdopodobnie dopiero w grudniu.



Po 8 kolejkach "Królewscy" są liderem tabeli Primera Division z 17 punktami na koncie. Taki sam dorobek mają Atletico i Real Sociedad San Sebastian. Baskom wystarczy zatem remis w sobotniej potyczce z Mallorcą, by wysforować się na czoło stawki.



