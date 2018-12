Piłkarze Sevilla FC zremisowali na wyjeździe z Leganes 1-1 w niedzielnym meczu 17. kolejki hiszpańskiej Primera Division, ratując punkt tuż przed końcowym gwizdkiem sędziego. Trzy z ostatnich czterech meczów zespołu z Sewilli zakończyły się takim wynikiem.

Gospodarze objęli prowadzenie w piątej minucie, kiedy strzałem głową do bramki trafił Mikel Vesga. Tuż po przerwie czerwoną kartką ukarany został Franco Vazquez i wydawało się, że Sevilla poniesie pierwszą od 20 października ligową porażkę. Jednak w doliczonym czasie gry, po kontrataku gości również głową wyrównał Francuz Wissam Ben Yedder, który strzelił ósmego gola w sezonie.

- Jesteśmy bardzo szczęśliwi, bo to nie był łatwy mecz. Od początku mieliśmy problemy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie to brzydkie i rwane spotkanie. Zasłużyliśmy jednak na ten remis - powiedział po spotkaniu pomocnik gości Roque Mesa, który asystował przy wyrównującym golu.



To piąty remis Sevilli w tym sezonie, a trzeci zakończony wynikiem 1-1 mecz w ostatnich czterech kolejkach. Zespół ten, niepokonany w La Liga od ośmiu kolejek, z 32 punktami spadł na trzecie miejsce. Wyprzedziło go Atletico Madryt, które w sobotę pokonało u siebie Espanyol 1-0.

Czwarty z dorobkiem 29 pkt jest Real Madryt, który w tej kolejce miał grać z Villarreal. Spotkanie odbędzie się jednak 3 stycznia, ponieważ w sobotę "Królewscy" grali w Abu Zabi w finale klubowych mistrzostw świata. Pokonali w nim ekipę gospodarzy Al-Ain FC 4-1 i sięgnęli po to trofeum po raz trzeci z rzędu.

Na prowadzeniu z 37 punktami pozostaje Barcelona, która odniosła czwarte z rzędu ligowe zwycięstwo, pokonując w sobotę u siebie Celtę Vigo 2-0.

"To najlepszy sposób na zakończenie roku. Dziękuję wszystkim za wsparcie w 2018. Wesołych świąt" - napisał na Twitterze pomocnik Barcelony Ivan Rakitić.

"Duma Katalonii", która w ostatnich czterech kolejkach ma bilans goli 13-0, zgromadziła dotychczas 37 punktów.

W niedzielę wygrało też Rayo Vallecano, które w Madrycie ograło 2-1 Levante UD. Dla ekipy z przedmieść stolicy to ważne trzy "oczka" w kontekście walki o utrzymanie. Rayo nadal plasuje się w strefie spadkowej.



Po przerwie świąteczno-noworocznej piłkarze hiszpańskiej ekstraklasy wrócą na boiska 4 stycznia. W 18. rundzie najciekawiej zapowiada się potyczka Sevilli z Atletico Madryt.